Un promeneur dégringole dans les bois à Huy et se retrouve coincé à mi-pente: «Il a été secouru par les pompiers du GRIMP»

La chute s’est produite sur les hauteurs, dans les bois surplombant la résidence du Hoyoux, à Huy, en provenance du chemin de Gabelle. Un promeneur circulant sur un sentier pentu s’est penché et a glissé tout du long, sa course a été stoppée par des arbres à mi-chemin, mais impossible de s’extirper lui-même de sa délicate position.

Légèrement blessé

Une ambulance d’Andenne a d’abord été envoyée sur place, elle a sécurisé l’homme à l’arbre à l’aide d’une corde et le service GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) des pompiers de la zone Hemeco a été appelé à la rescousse. Les pompiers ont placé le monsieur sur une civière et l’ont descendu jusqu’à la ruelle Chantelière.