De terribles images après la finale de l’Europa League: l’arbitre et ses proches agressés par des supporters romains à l’aéroport (vidéo)

Sept sur sept, un record : le Séville FC a remporté mercredi à Budapest la septième Ligue Europa de son histoire, aux tirs au but (4-1) et au bout de la nuit face à l’AS Rome de Jose Mourinho (1-1 a.p.). Au bout du bout, les Sévillans ont réussi à venir à bout du mur romain et du fameux bloc bas de Jose Mourinho. Pas totalement, car il a fallu attendre la séance de tirs au but pour envoyer les Sévillans au septième ciel.

La saison est donc ratée pour l’AS Rome, qui reste sur sept matches sans victoire et une sixième place en Série A, sans Europe l’année prochaine. Une énorme déception pour les supporters romains, qui avaient bon espoir de remporter l’Europa League, un an après avoir remporté la Conference League. Et ces derniers n’ont pas hésité à cibler un responsable de ce revers : l’arbitre de la finale, Anthony Taylor.