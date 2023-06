Macabre découverte au Mexique: 45 sacs contenant des restes humains retrouvés dans l’ouest du pays

«Quarante-cinq sacs contenant des restes humains correspondants à des hommes et des femmes ont été extraits», a déclaré dans un communiqué le bureau du procureur de l’Etat, qui continuait à réunir des preuves jeudi.

Les autorités avaient lancé une opération pour retrouver deux femmes et six hommes, âgés d’une trentaine d’années et portés disparus depuis le 20 mai.