Le Belge consulte en général les trois mêmes sites internet pour ses achats en ligne

L’enquête montre que le consommateur en ligne est assez casanier. «Une fois satisfaite d’un certain site, la clientèle ne cherche plus à comparer avec d’autres» magasins en ligne, résume Comeos.

La plupart des Belges (neuf sur 10) font des achats en ligne et une grande majorité d’entre eux (sept sur 10) se rendent généralement sur les trois mêmes boutiques virtuelles, selon une enquête d’Ipsos portant sur le comportement en matière d’e-commerce menée auprès de 2.000 Belges, à la demande de la fédération du commerce Comeos.

Autre constat: un tiers des sondés interrompent leur achat lorsqu’ils sont obligés de créer un compte et 71% s’attendent même à être récompensés lorsqu’ils franchissent cette étape, en se voyant octroyer une réduction ou des points d’épargne.

Lorsqu’il est question d’acquérir un produit qu’ils n’achètent pas régulièrement, un quart des individus sondés débutent leur recherche dans un magasin physique ; 23% commencent par ouvrir un navigateur internet ; 15% consultent en premier lieu une plateforme et 11% se rendent sur la boutique virtuelle d’un commerce.

Enfin, les consommateurs et consommatrices belges apprécient la livraison à domicile: 61% ont choisi la livraison à domicile pour leur dernier achat en ligne et seulement 12% ont opté pour un point de retrait. Le paiement par Bancontact reste l’option de paiement la plus utilisée (58%) mais 39% des personnes sondées optent pour PayPal, soit autant que le pourcentage d’acheteurs qui paient avec une carte de crédit.