Envahissement de terrain, fumigènes et voitures en feu: chaos en Italie après la relégation de Brescia en Serie C (vidéos)

De la Serie A à la Serie C en trois ans : la descente est rude pour Brescia et pour ses supporters, dont une partie a perdu ses nerfs jeudi soir. Le club lombard affrontait Cosenza en barrage retour pour le maintien et n’a pu faire mieux qu’un partage 1-1 synonyme de relégation en raison de la défaite 0-1 à l’aller. La rencontre n’a en réalité pas pu aller à son terme.

Dans le temps additionnel, Cosenza est parvenu à égaliser, de quoi rendre fou de rage les tifosis de Brescia. Ceux-ci ont alors commencé à jeter des fumigènes avant d’envahir le terrain. La rencontre est alors suspendue par l’arbitre afin de laisser la police intervenir. L’interruption aura duré 30 minutes, avant que l’arbitre ne décide finalement d’arrêter définitivement la rencontre.