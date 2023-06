Cinq ans après l’épopée russe, le visage des Diables rouges a bien changé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 14 juin 2018, dans un stade Olympique de Moscou à guichets fermés, le coup d’envoi de la Coupe du monde était lancé. Les Diables rouges ont quitté le pays des tsars, un mois plus tard, avec une médaille de bronze dans la valise. C’est la meilleure performance de l’histoire du pays dans la compétition la plus prestigieuse qu’il soit. Mais depuis, les choses ont bien changé. Entre retraites, baisses de forme et montées en puissance, que sont devenus les joueurs qui ont marqué l’histoire de toute une nation en 2018 ?

Un changement d’entraîneur

Le plus grand changement ne vient pas forcément du terrain mais plutôt du banc de touche. Roberto Martinez a été remplacé par Domenico Tedesco. On se souviendra surtout de l’Espagnol pour son coup tactique face au Brésil en quart de finale. En décalant Romelu Lukaku sur le flanc droit pour offrir la position de numéro 9 à Kevin De Bruyne, le nouveau sélectionneur du Portugal avait totalement surpris la Seleção. Mais après un Euro 2021 décevant et une dernière Coupe du Monde catastrophique, la Belgique avait besoin d’un nouvel élan et d’une autre vision. Le choix s’est donc porté sur le technicien italien, Tedesco, pour donner une nouvelle dynamique.