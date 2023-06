Une page se tourne chez Colruyt: «Cela signifie qu’à partir de juin 2023...»

DATS 24 possède un réseau de 144 stations-essence en Belgique. Quant au holding Virya Energy, il a été créé fin 2019 par le groupe Colruyt et Korys, la société d’investissement de la famille Colruyt. Virya Energy possède notamment des participations dans des parcs éoliens en mer.

«Dans un marché de l’énergie qui évolue rapidement et qui met de plus en plus l’accent sur l’énergie durable, les deux parties pourront regrouper leur expertise énergétique et se renforcer mutuellement à travers l’ensemble de la chaîne de valeurs. Colruyt Group entend proposer à ses clients une offre durable dans quatre domaines, dont l’énergie. La centralisation de l’ensemble des activités énergétiques au sein de Virya Energy s’inscrit dès lors dans ce contexte. DATS 24 continuera à faire partie de l’écosystème de l’app Xtra de Colruyt Group», explique ce dernier dans un communiqué.