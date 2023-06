Nicolas Lombaerts quitte son poste d’assistant à La Gantoise «pour des raisons familiales»

« La raison est simple : c’est un choix familial », a-t-il expliqué. « Mes enfants ont 3 et 7 ans et je les vois très peu. Les week-ends sont pratiquement inexistants dans le football et les grandes vacances sont la période la plus chargée de l’année. » L’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg prend donc congé du monde du football pour une durée indéterminée. « Je ne dis pas que je ne serai plus jamais entraîneur, mais je ne peux pas non plus promettre que je le serai un jour. J’ai beaucoup appris, j’ai pris beaucoup de plaisir et je suis très heureux de l’opportunité que j’ai eue ici. »