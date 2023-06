En Wallonie, estival rime avec festivals !

Ils créent un véritable espace de rencontre et d'épanouissement culturel, favorisent cette convivialité qui nous est si chère. Que vous soyez passionné de musique, avide de découvertes artistiques ou simplement à la recherche d'une ambiance festive et chaleureuse, les festivals d'été en Wallonie offrent des moments de partage très forts, qui forgent des souvenirs indélébiles, suscitent des rencontres étonnantes.

1 Le Festival Esparanzah, à Floreffe

Christelle Anceau.

Premier exemple, parmi des dizaines d’autres à découvrir sur le calendrier des événements de VISITWallonia, le Festival Esparanzah! A Floreffe, près de Namur, du jeudi 27 au dimanche 30 juillet, ce festival musical propose une programmation riche et originale, belles découvertes et coups de cœur assurés à l'Abbaye de Floreffe.

Dans ce majestueux espace, des milliers de festivaliers vivent chaque été au rythme de l'énergie fédératrice et ensoleillée d'Esperanzah! Ils partagent un je ne sais quoi d’indéfinissable, un petit gazouillis qui trotte dans la tête, un grain d’utopie dans l’esprit sans lequel rien n’est possible.

Durant quatre jours de fête colorés par la joie et l'espoir d'artistes authentiques, on vous propose des spectacles, des performances originales y compris des arts de la rue, une campagne thématique engagée, des débats, des ateliers, du cinéma, un village des enfants, un marché de créateurs, le comptoir des saveurs et plein de surprises ! Bref, un univers unique qui démontre qu'un autre monde est possible.

Hors du commun et des sentiers battus, Esparanzah! est une invitation au voyage, dans la tête bien sûr mais aussi, pourquoi pas, dans les environs immédiats de l’Abbaye de Floreffe.

Pour prolonger la découverte dans le coin

Pourquoi ne pas s’aérer au fil d’une balade à pied, de 8 kilomètres environ, accessible à tous les mollets, dans les environs immédiats ? Cette promenade vous emmène le long de la Sambre près de Namur. Derrière vous, l’Abbaye de Floreffe –superbe édifice érigé dès 1121 par Saint Norbert de l'Ordre des Prémontrés- domine et rayonne depuis des siècles. Ce havre de paix demeure hors de l’agitation du monde moderne. Le long du chemin, on remarque que l’ère industrielle a marqué de son empreinte le paysage. L’itinéraire longe la rivière et passe à côté d’anciens bras et darses où les péniches chargeaient les verres de la glacerie de Floreffe, la pierre calcaire ou la chaux. Si la vallée paraît si paisible maintenant, il faut s’imaginer le bruit et la poussière qui provenaient également des charbonnages de Floriffoux, Soye et Franière.

2 Le Ronquières Festival

Dans le cadre unique du Plan Incliné de Ronquières, le Festival éponyme s’est créé une place enviable dans le calendrier estival des amateurs de musique. En neuf éditions, on comptabilise un total de plus de 250.000 festivaliers sous le charme de l’ambiance et de ce lieu exceptionnel, des concerts de haut niveau, et une nomination aux « festival awards » comme meilleur nouveau festival européen. Bref, le Ronquières Festival s'est installé comme une référence au cœur de l'été belge.

Les scènes Bâbord et Tribord sont surplombées par l’impressionnante tour du Plan incliné, pendant que les concerts sont rythmés par le passage des péniches. Une expérience unique qui ne peut être vécue qu’à Ronquières ! Premier événement « sous l’eau » mais au sec, ce festival profite d’un espace couvert de plus de 10.000 m2 pour se mettre à l’abri de la pluie, du soleil, ou simplement se détendre.

Durant un long week-end (du vendredi 4 au dimanche 6 août), les deux scènes (5.000 et 10.000 personnes par jour) accueilleront une trentaine d’artistes, de nombreux groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des stars internationales. Adé, Benjamin Bioley, Juliette Armanet, Indochine, Kid Noise, Louise Attack, Pierre De Maere, Ofenbach, Placebo, Rori,… l’affiche 2023 est longue comme une journée sans musique !

Pour prolonger la découverte dans le coin

Si vous plantez votre tente de festivalier dans la région, pourquoi ne pas offrir un moment de pause à vos tympans en découvrant le château fort d’Ecaussinnes-Lalaing, entre Nivelles et La Louvière ? Celui-ci propose des visites et animations dans un véritable décor médiéval.

Cette forteresse médiévale s'élève sur les fondations de l'ancien château fort et garde la mémoire des grandes familles qui l'ont habité, le rez-de-chaussée évoque le Moyen Âge, tandis que l'étage rappelle le XVIIe siècle. Des collections variées (porcelaines, verres, outils, mobilier...) y sont exposées et retracent la vie quotidienne au château à travers les époques.

A ne pas manquer, le jardin-potager, qui domine la vallée de la Seneffe. Un espace romantique d'un hectare dont l'origine remonte au XVIIIe siècle.

3 Le Festival des arts de la rue, à Chassepierre

Alex Kouprianoff.

En Gaume, le Festival des arts de la rue de Chassepierre (le plus ancien du genre en Europe) est devenu un rendez-vous incontournable, qui draine des milliers de spectateurs l’espace d’un week-end, dans les rues de la localité. Cette année, dans le sillage des artistes de cirque et de rue, le rendez-vous est fixé les samedi 19 et dimanche 20 août.

Pour cette nouvelle édition, le public est invité à parcourir les sentiers de folie de ce festival de rue, à s'inspirer d'inédites libertés et à partir en libres délires. Une cinquantaine de compagnies artistiques, issues de Belgique, de France, d'Espagne ou des Pays-Bas, emmèneront les visiteurs sur des chemins artistiques inattendus, au cœur d’univers surprenants, rigolos, décapants.

Pour prolonger la découverte dans le coin

Notez que Chassepierre, en Lorraine belge, est l’un des « Plus Beaux Villages de Wallonie ». Bercé par la Semois, il séduit immédiatement par son cadre idyllique et ses vieilles maisons rurales. Flânez à travers ses ruelles et admirez l’église, l’ancien moulin banal, un vieux lavoir... A ne pas manquer, Le Trou des Fées, un réseau de galeries creusées dans une roche calcaire à l’ère tertiaire rejoignant les caves du presbytère, mais aussi la route Florenville-Bouillon, pour son magnifique panorama sur la boucle de la Semois, sans oublier quelques adresses gourmandes : la Vieille Ferme au cœur du village, où règne un air de Provence, ou Le Relais de Chassepierre, où l’on peut déguster une bière locale et goûter à une cuisine authentique à base de produits frais.

Parmi les animations très sympas dans le coin, on vous propose aussi la découverte de la chocolaterie d’Edouard, à Florenville. L’artisan vous propose une boutique aux mille saveurs chocolatées et un lieu de dégustation relaxant. Installé au cœur de la Gaume, Édouard Bechoux est maître chocolatier. Il s’est formé à Bruxelles et a vécu en Italie, où il a appris et affiné l’art de la fantaisie des saveurs. Il fabrique ses produits de manière 100% artisanale, sur base de produits d’excellente qualité. Rien de tel d’une plongée dans l’univers du chocolat, d’une visite d’atelier où on se laisse bercer par les effluves pour raviver ses souvenirs d’enfance !

4 Le Festival francophone de l’inclusion, à Court-St-Etienne

Changement de style et d’ambiance grâce au grand Festival francophone d’Europe pour l’inclusion, du dimanche 25 au mardi 27 juin à Court-St-Etienne. L’Unisound Festival est un projet musical d’inclusion et de rencontre qui se veut 100% accessible à toutes personnes porteuses de handicap ou non.

Chaque année, ce sont ainsi plus de 2.300 festivaliers qui viennent vivre cette expérience inclusive inouïe. L’occasion de sensibiliser le public de festival dit « classique » à la beauté de l’inclusion de tous dans la société.

Au programme durant trois jours : des concerts d'artistes belges montants, des animations en tout genre et pour tous les âges (grimage, jeux en bois, karaoké, balançoires et vélos adaptés), des ateliers créatifs, des cours de danse et des démonstrations de cyclo-danse, des débats instructifs, une expo photographique,…

Pour prolonger la découverte dans le coin

Pourquoi ne pas vous envoyer en l’air, en tout bien tout honneur bien sûr ? Ballons Libert organise des vols en montgolfière d'une heure, en Brabant wallon, au départ de Court-Saint-Etienne. Découvrez les magnifiques paysages de la province grâce à un vol privé, en toute sécurité. Le décollage de la montgolfière s'effectue 2h avant le coucher du soleil, à partir d'un lieu déterminé par le pilote selon la météo.

A quelques encablures de là, vous pouvez profiter pleinement d’une immersion en pleine nature. Du côté d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Bois des rêves déroule quelque 66 hectares dédiés totalement à la détente et/ou aux activités sportives, au choix : 17 km de sentiers balisés, une piste de VTT en circuit fermé, plusieurs parcours santé, neuf obstacles adaptés aux personnes à mobilité réduite, un étang de pêche au blanc, une plaine de jeux, une brasserie,…

5 Le Festival d’Art, à Huy Arnaud Siquet.

Cap ensuite sur Huy et son Festival Musiques et Voix du Monde, qui battra le plein du 17 au 22 août.

A Huy, les reflets du soleil dans les flots de la Meuse invitent au voyage, le clapotis de l’eau sur les berges crée une petite musique qui vous accompagne au fil de la belle saison. Dans la cité du Pontia et du Bassinia, deux des merveilles qui attirent des touristes de l’Europe entière, le centre culturel propose, dans la foulée des fêtes du 15 août, un Festival d’Art qui élargit les horizons de la découverte. Comme si vous preniez un billet pour une croisière inattendue, avec des escales très diversifiées, sans pourtant être loin de chez vous.

Consacré depuis 1998 aux musiques et aux voix du monde, ce festival s'adresse à un public curieux, ouvert, qui aime la découverte d'autres univers, sons, cultures et valeurs. Des artistes belges et étrangers interprètent des musiques traditionnelles, métissées, qui résonnent de manière particulière entre les pierres du Vieux Huy ou du Couvent des Frères Mineurs.

De la Laponie à la Mongolie, de l'Irlande à la Tunisie ou à la Bulgarie, partez à la rencontre d'artistes singuliers pour découvrir d'autres cultures à travers des musiques surprenantes, innovantes, porteuses de sens et d'émotion.

Pour prolonger la découverte dans le coin

Avant de profiter des spectacles en soirée, pourquoi ne pas découvrir sous d’autres angles la cité de l’étain ? De mai à septembre, embarquez par exemple sur le bateau Val Mosan et regardez la vallée de la Meuse d'un autre œil ! Les paysages naturels et industriels de la région hutoise n’auront plus de secret pour vous. Embarquement immédiat face à la Collégiale. Vous pouvez aussi allier croisière et découverte pédestre du Vieux Huy.

En surplomb de l’embarcadère situé au pied de la Collégiale, Huy abrite un émouvant lieu de mémoire dédié à la Seconde Guerre mondiale : le fort, avec son musée de la résistance et des camps de concentration. Construit entre 1818 et 1823 sur le site de l’ancien château (le « Tchestia », démoli en 1717), il fut transformé par les Allemands en camp de détention, de mai 1940 au 5 septembre 1944. Plus de 7 000 prisonniers de plusieurs nationalités y furent incarcérés. A quelques pas de là, sur la Grand-Place, prenez le temps de déguster vin, bière ou gin de Huy, produits locaux concoctés avec passion.