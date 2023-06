Nadia Kammachi, tête de liste Ecolo-Groen pour les élections communales de 2024 à Anderlecht

Nadia Kammachi, ingénieure, est échevine à Anderlecht depuis 2018 et le retour en majorité des Verts. Elle est en charge des contrats de quartiers durables, des contrats de rénovation urbaine, de l’hygiène publique et du bien-être animal. « Nadia Kammachi est une femme engagée pour la justice sociale et la lutte contre toutes formes de discriminations avec un seul et même objectif : que chaque anderlechtois et anderlechtoises se sente chez soi et le bienvenu », peut-on lire dans un communiqué. Pour Pierre-Yves Lux, co-président de la locale Ecolo d’Anderlecht, « Nadia est une femme inspirante et engagée qui mènera, avec toute son expérience de la commune ainsi que son énergie et sa motivation, la prochaine campagne communale, aux côtés de 46 autres candidats qui seront désignés dans les prochains mois. »

« Défis immenses »

Et Nadia Kammachi, de conclure : « Je suis vraiment très fière et heureuse de mener la liste Ecolo-Groen pour les prochaines élections communales, ici à Anderlecht, ma commune de cœur où j’habite depuis plus de 20 ans ! J’ai très envie de rassembler et de mettre toute mon énergie au service de tous les anderlechtois et anderlechtoises. Je sais que les défis et les enjeux sont immenses, que ce soit en matière de cohésion sociale, de qualité de vie ou de justice sociale. Mon ambition est de garantir à tous les Anderlechtois l’accès à un environnement sain, à un logement décent, à des espaces publics de qualité qui permettent d’accueillir tout le monde. Je sais aussi que je ne suis pas seule pour mener ces beaux défis. J’ai envie de construire tout cela avec et pour tous les anderlechtois et anderlechtoises. Mon objectif est et sera de rassembler et de contribuer au renouvellement de la vie politique de notre commune pour ouvrir de nouveaux horizons ».