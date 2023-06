Boxe – Championnat de Belgique | Amaury Massenaux ne jure que par la victoire: «Il faudra être prêt»

Jan Helin (22 ans, 12 victoires, dont 9 par K.O, 3 défaites), le tenant du titre dans la catégorie des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg), montera sur le ring avec des idées de revanche. Son challenger, le Baelenois Amaury Massenaux (26 ans, 11 victoires, dont 3 par K.O, 1 défaite et 1 nul), l’avait en effet battu pour le titre de champion de la Ligue francophone de boxe (LFB) le 3 avril 2021 à Visé. Depuis, Helin est devenu champion de Belgique en mettant Jonathan Bila Munga K.O à la 9e reprise, le 4 février à Ingelmunster.

« Personne ne me fait peur », rétorque Helin sur la même vidéo. « Sinon il me faudrait faire un autre sport. Pour moi c’est un combat normal. Je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre la pression. Même si je sais que le plus dur n’est pas d’aller chercher le titre, mais de le garder. Une certitude, c’est que je suis prêt pour ce combat. »

Même son de cloche côté adverse : « Je ne chercherai pas non plus à réussir le coup dont on parlera encore dans dix ans », prévient Massenaux. « Je veux juste la victoire. Et pour cela il faudra être prêt, mais aussi se méfier. Je veux aller le plus loin possible en boxe. »