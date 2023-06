Jumbo cessera de sponsoriser Max Verstappen à la fin de la saison, l’équipe cycliste de Wout van Aert également concernée

Les supermarchés néerlandais Jumbo va cesser de sponsoriser Max Verstappen à l’issue de la saison de Formule 1, ainsi que le GP des Pays-Bas à Zandvoort. L’entreprise néerlandaise l’a confirmé suite aux fuites dans la presse. Au-delà de la F1, Jumbo entend se retirer peu à peu du sport de haut niveau et on pense forcément au cyclisme avec la formation Jumbo-Visma.

Wout van Aert et ses équipiers, dont le récent vainqueur du Giro Primoz Roglic et le dernier lauréat du tour de France Jonas Vingegaard, pourraient bien se retrouver avec un nouveau sponsor principal...dès cette saison ! Le contrat de sponsoring court jusqu’à la fin de la saison 2024 et l’entreprise Jumbo compte le respecter. Toutefois, si un nouveau sponsor venait à se présenter d’ici là, l’entreprise serait ouverte au dialogue afin d’abandonner son rôle de sponsor titre.