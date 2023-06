Les parents de Natacha de Crombrugghe ne savent toujours pas comment leur fille est décédée: «Dans ma tête, il reste tout de même une petite possibilité qu’elle ait été agressée et jetée dans la rivière»

Si les analyses ADN avaient rapidement permis d’identifier la victime, le mystère demeure concernant les causes du décès. Ou du moins, aucune confirmation n’est encore ressortie de l’enquête. Les parents de Natacha, Eric et Sabine, sont d’ailleurs toujours dans l’attente des conclusions des expertises qui tardent à arriver, comme l’explique la DH.

Même si la thèse de l’accident reste la plus probable, le doute est toujours permis. Si la maman croit « à 99 % » à la thèse de l’accident, le papa ne parvient pas encore a être aussi apaisé. « La thèse de l’accident est la moins pénible. J’y crois à 95 %, elle a dû glisser et tomber dans la rivière (...) Mais j’ai besoin que les enquêteurs aillent au bout et de lire noir sur blanc les conclusions. Il reste beaucoup de zones d’ombre. Notamment sur ce qui s’est passé à l’hôtel où elle avait posé ses affaires », indique-t-il dans les colonnes de nos confrères.