Un Belge de 49 ans, a racheté sa propre Golf, volée il y a des années, après l’avoir repérée sur Facebook: «J’ai même contracté un prêt»

La Golf qui a été volée à Kurt n’est pas n’importe laquelle : il s’agit d’une Volkswagen Golf GTI édition Wolfsburg d’une trentaine d’années que le Belge a entièrement restaurée, rapporte le Nieuwsblad.

Mais en 2009, c’est le drame. Alors qu’elle est exceptionnellement garée dans son allée et non dans son garage, elle a été lâchement volée. Après des recherches de plusieurs années, il l’a retrouvée… dans une annonce sur Facebook. Il n’a pas tardé à prendre rendez-vous avec le vendeur et à avoir la confirmation qu’il s’agissait bien de la sienne, malgré quelques modifications.