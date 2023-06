Un Belge arrêté avec 105.000 euros en grosses coupures en France... «pour acheter une Ferrari»

Ce jeudi, le procès de Randy, 37 ans, et Bastiaan, 43 ans, s’est déroulé à La Rochelle, où les deux Belges ont été interpellés avec 105.000 euros en liquide alors qu’ils se dirigeaient vers Malaga. Les deux hommes, actuellement en prison en Belgique, sont jugés pour transfert non déclaré de sommes de plus de 10 000 euros et blanchiment, rapporte Sud Ouest.

L’enquête a révélé que le duo trempait dans le milieu criminel et que l’argent provenait probablement d’un trafic de stupéfiant. Randy et Bastiaan ont ainsi été condamnés à six mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende, en plus de la saisie des 105.000 euros.