Bonne nouvelle pour les usagers de l’autoroute E40: la vitesse maximale sur le viaduc de Herstal va bientôt repasser à 90 km/h!

Depuis le 3 mai dernier, les automobilistes qui empruntent quotidiennement l’autoroute E40 en direction de Bruxelles sont mis à rude épreuve. Un joint de dilatation défectueux, pièce essentielle au bon fonctionnement de l’ouvrage d’art, devait en effet être réparé « en urgence ». Des travaux avaient été entamés pour le remplacer et, dès lors, la vitesse limitée à 50 km/h. Une limitation qui a été instaurée pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur le site, mais également des usagers en raison de la surépaisseur induite par ce joint provisoire.

Si la fin du chantier était initialement prévue pour le 12 mai, on a vite appris qu’il allait prendre un retard conséquent en raison d’une contrainte technique. « Quand on a inspecté les fondations du joint, les experts ont constaté qu’il fallait changer une pièce. C’est assez technique. Cette pièce, elle doit être faite sur mesure et il faut la commander à une entreprise spécialisée, ce qui n’était pas prévu initialement », nous indiquait alors Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.