Chantier de la place de la Station à Namur : une modification de la circulation à partir de ce mardi

En raison du chantier en cours devant la gare de Namur, l’entrepreneur en charge des travaux (Nonet Sa) devra fermer l’accès à la place de la Station via la rue Godefroid, à tout véhicule, à partir de ce mardi 6 juin et ce, pour une durée estimée à 3 semaines (réouverture de l’accès envisagée le 23 juin).

Les bus, vélos et taxis jusque-là autorisés ne pourront plus accéder à la place de la Station via la rue Godefroid. Tout véhicule s’engageant dans la rue Godefroid devra obligatoirement tourner à droite dans la rue des Croisiers. Les accès aux garages situés dans la rue Godefroid seront maintenus.