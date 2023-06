Céline éliminée des «12 Coups de midi»: voici quand elle va quitter le jeu de Jean-Luc Reichmann, et avec quelle somme d’argent

Depuis le 14 mars dernier, Céline enchaîne les victoires dans « Les 12 Coups de midi » sur TF1. Elle en est actuellement à presque 80 participations, et une cagnotte de 334.318 euros.

Mais voilà, chaque bonne chose a une fin. Et selon le journaliste Clément Garin, son élimination devrait avoir lieu le lundi 24 juillet, après plus de 120 émissions. Céline devrait repartir avec une cagnotte de 489.495 euros de gains et de cadeaux.