Usine Envirolead à Ghlin: le Conseil d’État rejette le recours introduit par le comité de riverains!

Fin 2022, les ministres Tellier et Borsus délivraient à Envirolead les autorisations nécessaires pour la construction et l’exploitation d’une usine de recyclage de batteries de plomb à Ghlin. Cette décision a suscité une vive opposition. Le comité de riverains « Non à Envirolead, tous empoisonnés, tous concernés » a introduit un recours au Conseil d’État pour annuler le projet. La décision vient de tomber. « Ce jeudi, le Conseil d’État a rejeté le recours en suspension déposé par le comité de riverains », annonce l’entreprise Enviro Belgium.

Vente du terrain

« La demande, fondée sur les risques de contamination des eaux souterraines et le caractère lacunaire de l’étude d’incidences sur l’environnement, a été rejetée, car l’urgence, les inconvénients et leur gravité ne sont pas démontrés », précise l’entreprise. « Même si nous observons que l’opposition au projet se poursuit et qu’un rejet de la demande de suspension de notre permis ne constitue pas l’aboutissement attendu par le comité, nous espérons néanmoins que cela pourra rassurer les riverains. »