Norma et Ludovic, deux nouvelles recrues pour la zone de police de Comines

Tournaisienne d’origine mais Cominoise d’adoption, Norma Decraye est diplômée de la HELHa de Tournai. « Après sept ans dans le monde de la banque, j’avais envie de faire autre chose. Il était important pour moi d’entrer dans la police étant donné que c’est une institution indispensable au bien vivre de chacun. Des valeurs que je connais parfaitement car mon compagnon est policier et mon père était lui-même policier et ex-gendarme ». Pour Norma, la communication est importante au sein d’une équipe mais aussi aux yeux des habitants. « Je suis en charge de toute la communication de la zone, de l’accueil aux demandes d’informations de recrutement, des actions et opérations menées sans oublier la prévention. Il faut être réactif afin que chaque habitant soit informé des situations négatives comme la cybercriminalité. Il est important de montrer que nous sommes au service de la population, pour l’aider, la servir, l’écouter et veiller au bon vivre de chacun. Et non uniquement pour faire respecter des règles et des législations ».

Lire aussi D3A ACFF - Pascal Verriest pour un souffle nouveau à Ostiches/Ath

Encore plus à l’écoute

Après avoir lancé 12 fois la candidature, c’est Ludovic Payen qui prend ses fonctions en tant que directeur des opérations. Après un parcours à Bruxelles en tant qu’inspecteur, puis inspecteur principal à Tournai en passant par Mouscron, où il était commissaire, c’est à Comines-Warneton qu’il prend ses nouvelles fonctions. « Je serai un peu comme la courroie de transmission entre le chef de corps et les collaborateurs de la zone. J’avais la volonté de faire autre chose, d’aider la zone à mettre en place leurs projets. Je vais gérer et suivre les opérations quotidiennes mais aussi de grande envergure, coordonner toutes les missions comme les interventions par exemple et assurer la mise en œuvre du plan zonal de sécurité et des projets divers.»