20e anniversaire du jumelage Gouvy – Suze-la-Rousse

Ce vendredi 26 mai à 18h30 au château de Gouvy, Suziens et Gouvions se retrouvaient pour un week-end de partage et découvertes dans le cadre du Jumelage, mais en plus pour fêter son 20ème anniversaire. Dans une ambiance « à la belge une fois ! » : frites, bières, musique vivante ont agrémenté les retrouvailles, ainsi qu’un chapitre de la confrérie Les p’tits loups désignant Véronique Gérard (présidente du comité de Jumelage suziens) et Hervé Médina (Maire de Suze-la-Rousse) membre d’honneur de la confrérie. Une petite phrase échangée, entendue, chantée pour vous contaminer au virus du Jumelage : « Il en faut peu pour être heureux… vraiment très peu pour être heureux. »

En toute discrétion depuis le mois de septembre 2022, Roger, François, Fabrice et leurs compères ont imaginé un programme qu’ils souhaitaient à la fois chaleureux, local, magique… laissant place au partage.