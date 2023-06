Nos souvenirs dansés, quand musique et théâtre se côtoient à Hotton

Il n’y a pas d’âge pour écouter de la musique et pour danser. Et ce, même si la technologie a bien évolué aujourd’hui.

Sauf que Sophie ne sait pas allumer le smartphone. « A mon époque, on n’allumait pas un téléphone et il ne servait pas à écouter de la musique », répète-t-elle à qui veut l’entendre.

« L’idée était de mettre en scène une dame âgée et lui faire raconter les souvenirs des danses qu’elle a connues durant sa jeunesse. C’était la surprise du chef pour cette saison, les danseurs et danseuses ne l’ont découverte que le jour du spectacle. », explique la responsable d’équipe, Maryse Marchais.

Une idée qui a eu le temps de murir. « Généralement, au mois de décembre, nous connaissons déjà le thème de la saison suivante. », poursuit Maryse.

Une surprise… de dernière minute

Pour cette mise en scène théâtrale, une compagnie d’improvisation a d’abord été envisagée avant de se rabattre sur une personne de confiance, qui a dû se rétracter en raison de problèmes de santé moins de deux semaines avant le jour J.

« Une de nos professeurs a alors pensé à Sophie Rasquinet, qui fait partie d’une troupe de théâtre dans la région d’Erezée. Coïncidence ou pas, c’est mon courtier en assurance ! Je l’ai contactée et elle a accepté d’assister à une répétition générale pour prendre quelques notes et le samedi matin, c’était parti. Elle a vraiment assuré le spectacle. », se réjouit Maryse.

Sophie s’est également rappelée les débuts des danses de rue, comme le hiphop, le street jazz ou le breakdance.

Sur scène, danseurs et danseuses ont ravivé les souvenirs de Sophie, avec quelques morceaux remis au goût du jour : un mix rock avec du Elvis Presley ou le célébrissime « Be-Bop-A-Lula », une version plus moderne de « Forever Young », le tube d’Alphaville ou encore « Beggin’ » de Frankie Valli & The Four Seasons, repris par le groupe rock italien Måneskin et le langoureux « Careless Whisper » de George Michaël remixé en hiphop.