Concerts et danses pour la Fête de la Musique à Nismes

Retour à la musique vers 20 h, au kiosque, avec un concert de AntoineS, un artiste régional de la région de Walcourt. Il joue depuis toujours, ou presque. Et à 15 ans, il se retrouve dans un groupe et compose ses premiers morceaux : « C’est vraiment à cette époque que la musique est devenue si importante pour moi. J’ai mis un peu toutes mes activités sportives et autres de côté pour ne me consacrer qu’à la musique. »

Il y a peu l’artiste passe à une autre étape de sa carrière. Suite à une vingtaine de concerts en solo, AnToine S peaufine sa direction artistique et s’entoure de musiciens : Stéphane Puntellini aux claviers et Florian Gilot à la batterie. Avec Alain Steenhoudt au son et Thom’ Louka à la lumière le noyau de l’équipe est défini. Le groupe profite du confinement pour s’approprier et affiner le répertoire et une nouvelle énergie émerge. Le musicien est fier du résultat : « La musique est plus dynamique, la finesse de l’émotion reste toujours présente dans les compositions et les arrangements. » Les commentaires comparent souvent l’univers développé par le nouveau groupe à ceux de Thom Yorke (Radiohead), Jeff Beckley, David Crosby… Ainsi le voyage musical se dirige vers le rock atmosphérique.