Ciné-club à Couvin : «L’employée du mois»

Le Centre Culturel Christian Colle de Couvin propose un soirée cinéma dans le cadre de son cycle « Hors-Cadre » ce jeudi 11 mai à 20 h au Ciné Ecran, à la Place Général Piron. La réalisatrice Véronique Jadin viendra entretenir les spectateurs de son film « L’employée du mois » qui sera évidemment projeté sur le grand écran.

Ce long-métrage belge produit en 2021 est à la fois un thriller et une comédie. Il plonge le spectateur dans un contexte professionnel peu reluisant et peut-être pas aussi éloigné de la réalité que l’on pourrait l’espérer. Inès a beau se comporter comme une employée modèle dans son travail de vente de produits d’entretien, elle n’est ni reconnue ni payée correctement. Sous le regard blasé de Mélody, la jeune stagiaire, elle décide de demander à Patrick, son patron, sa première augmentation. Mais la situation dérape, Mélody tente de s’interposer et Patrick se retrouve avec le crâne fracturé. L’accident ressemble à un crime. Que faire ? Ce qu’Inès sait faire de mieux : nettoyer… Débute alors une aventure à la « Thelma et Louise »…