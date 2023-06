Un nouveau sergent-sapeur à Maison

M. Alain Boulanger figure parmi les fondateurs de la marche de Maison : « Je voulais créer une marche parce qu’il n’y en avait pas dans le village et que j’avais été marcheur à Gourdinne. » L’occasion s’est présentée en 1991, lors de l’inauguration des fontaines. A l’époque, tout le village se mobilise pour ce grand moment et un groupe de 17 personnes décide de se rendre à la manifestation en uniforme de sapeurs. Cette saperie originelle s’est ensuite développée et est aujourd’hui forte d’une septentaine d’hommes, toujours sous le commandement de M. Boulanger. Mais en 2022, les choses changent : « A l’issue de la marche de l’année dernière, je n’ai pas cassé mon verre. Je voulais marcher 30 ans comme officier, et à présent que c’est objectif est atteint, ma philosophie est de transmettre convenablement mes charges, celle de sergent-sapeur et celle de trésorier. »

Le poste a donc été ouvert voici un an et, après l’appel à candidatures et la sélection, M. Frédéric Boxus a été choisi en octobre pour assurer le commandement. Ce kiné de profession a longtemps vécu dans le village et il le connait bien puisque ses grands-parents y vivaient. Entraîné par des amis, il a marché avec les grenadiers puis avec les hussards et enfin comme sapeur car il ne voulait plus porter d’arme à feu. Pour accéder à sa nouvelle fonction, il a écrit sa lettre de motivation à la plume, dans un style travaillé et inspiré, ce qui montre tout le sérieux qu’il apporte à cette mission. A quelques jours de sa prise de la marche, il est encore tout étonné : « Je pensais au début que d’autres personnes seraient prioritaires. Je suis très honoré du choix du comité. ».