Euro U21: Debast, Lavia, Bakayoko et De Ketelaere repris dans la sélection de Jacky Mathijssen

Jacky Mathijssen a dévoilé ce vendredi la sélection provisoire belge pour l’Euro U21 qui se tiendra du 21 juin au 8 juillet prochain en Géorgie et en Roumanie. Parmi les Diablotins repris, on retrouve plusieurs joueurs qui avaient déjà évolué avec l’équipe première tels Romeo Lavia (Southampton), Zeno Debast (Anderlecht), Charles De Ketelaere (AC Milan) ou Johan Bakayoko (PSV Eindhoven). Les Diables rouges jouant contre l’Autriche et en Estonie les 17 et 20 juin, ils ne seront donc pas disponibles pour ces matches.

Mathijssen n’a par contre pas fait appel à Arthur Theate (Rennes), Jérémy Doku (Rennes), Amadou Onana (Everton) et Loïs Openda (Lens), qui auraient pu entrer en ligne de compte pour une sélection.