Du djembé pour vibrer à Walcourt

Le samedi 24 juin prochain, le Centre d’expression et de créativité de Walcourt proposera un après-midi peu banal et gratuit : des ateliers pour s’essayer au djembé. Instrument de percussion, le djembé est originaire d’Afrique de l’Ouest. Il était, à l’origine, utilisé pour communiquer entre les villages.

Curieux ou déjà mordus, chacun pourra se laisser emporter par les rythmes endiablés et se laisser séduire par la pédagogie mais aussi le talent de Michel Noiret. Cet artiste confirmé est animateur au CEC et chargé des ateliers musicaux depuis plusieurs années. Son expérience est vaste ; en effet, à 23 ans, il décide de parcourir l’Afrique à la découverte de la culture et de la musique. En revenant en Belgique, il se perfectionne durant 15 années auprès de professeurs renommés. Il lance ensuite ses propres ateliers sous le nom d’Aboridjembe pour transmettre ses connaissances et partager son amour des mélodies cadencées. Son parcours s’étoffe encore sur des scènes internationales où il a l’occasion de se produire comme percussionniste, seul ou en groupe. Michel l’affirme : « s’essayer au djembé c’est s’assurer de se défouler, de libérer son corps et son esprit et recouvrer une énergie profonde et un bien-être par les vibrations de la musique. C’est aussi passer un moment d’harmonie avec les autres ! »