Affaire Sanda Dia: le président du CD&V Sammy Mahdi dénonce la légèreté des peines et la «chasse aux sorcières» envers le Youtuber ACID (vidéo)

Le président du CD&V Sammy Mahdi dénonce dans une vidéo sur les réseaux TikTok et Twitter les «petites peines de travail» infligées aux membres du cercle Reuzegom suite à la mort de Sanda Dia ainsi que la «chasse aux sorcières» envers le Youtuber ACID pour avoir divulgué l’identité de certains prévenus.

La cour d’appel d’Anvers a acquitté vendredi dernier les 18 prévenus d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal.