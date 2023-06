Une bande de circulation et une vitesse limitée à 70 km/h sur l’E40 entre Thimister-Clermont et Welkenraedt

Ce vendredi 2 juin, une nouvelle phase du chantier de réfection des revêtements de l’E40/A3 entre Battice et Welkenraedt en direction d’Aachen débute. Les travaux entre l’échangeur de Battice (E40/A3-E42/A27) et Thimister-Clermont se sont achevés ce jeudi 1er juin permettant d’y libérer les voies. Les opérations se concentreront à partir d’aujourd’hui sur le second tronçon, entre Thimister-Clermont et Welkenraedt vers Aachen.

Modification du sens de circulation

La circulation vers Aachen sera maintenue sur une voie (basculée à contresens sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Liège) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h du vendredi 2 juin jusqu’à la fin du mois de juin, sur l’E40/A3 entre Thimister-Clermont et Welkenraedt.