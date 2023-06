Après plusieurs années de rebondissements, Orange Belgium finalise enfin le rachat de Voo

«Le processus d’ouverture du capital de Voo avait été lancé par Nethys en mai 2021 dans le cadre de la réorganisation du groupe», rappelle Nethys. «L’objectif stratégique poursuivi visait à donner à Voo les moyens d’investir massivement dans son développement, en particulier son réseau, pour poursuivre sa croissance, tout en maintenant une participation minoritaire de Nethys et donc des actionnaires publics». Dans ce cadre, le rachat de Brutélé (actif notamment dans la région de Charleroi et dans plusieurs communes bruxelloises) par Enodia a été conclu en décembre 2021 de façon à rendre le nouvel ensemble Voo/Brutélé plus attractif pour les candidats acquéreurs.

Le solde du capital reste aux mains de Nethys. Cette dernière a confirmé, dans un communiqué séparé, la finalisation du rachat de Voo, précisant que «la veille (jeudi, NDLR), Brutélé avait été intégrée dans la société Voo - via l’intercommunale Enodia - consolidant ainsi la quasi-totalité de l’infrastructure câble en Région wallonne et dans une partie de la Région de Bruxelles-Capitale.»

Orange Belgium annonce qu’elle présentera sa stratégie à long terme lors d’une conférence de presse le 8 juin prochain à Bruxelles.

Le dossier de la revente de Voo a été émaillé de maints soubresauts. En 2019, Nethys, alors dirigée par Stéphane Moreau, avait cédé l’opérateur au fonds américain Providence pour 1,2 milliard d’euros avant que l’opération ne soit annulée à la suite de divers recours judiciaires.

« Des perspectives immenses »

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, a confirmé vendredi, en qualité de ministre de tutelle, le caractère pleinement exécutoire de la cession, par Nethys, d’une participation majoritaire de Voo à Orange Belgique.

«Je me réjouis que ces opérations complexes aient finalement abouti. Cette vente ouvre des perspectives immenses pour les communes associées bien entendu, mais aussi pour l’ensemble de la province de Liège et, in fine, pour la Wallonie, en termes d’investissement, de développement du caractère structurant du tissu économique et surtout d’emplois», a-t-il souligné.

«Il appartient dorénavant aux associés de déterminer à quoi sera affecté le produit de cette opération. Leur responsabilité est importante. Il en va de l’avenir d’un bassin, de notre Région et de notre population», a ajouté le ministre.

Plus tôt dans la journée, Orange Belgique avait annoncé avoir finalisé l’acquisition de 75% du capital moins une action de l’opérateur télécom Voo, le solde du capital restant aux mains de Nethys.