Mise à jour du planning pour le chantier entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre, sur la N90

Les travaux de réfection des couches supérieures du revêtement de la N90-route de la Basse Sambre (soit 5 km) s’avèrent plus conséquents que prévu. Les opérations devront finalement se tenir jusqu’à ce mardi 6 juin. Ils étaient initialement prévus jusqu’à ce vendredi.

Les conditions actuelles de circulation restent en vigueur : entre le giratoire de Moignelée (non compris) et l’échangeur N90-N98, seule la circulation en direction de Charleroi sera possible sur une seule voie, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h ; pour les usagers en provenance de Charleroi et se dirigeant vers Namur, une déviation est mise en place via la N568 (Farciennes), puis la N29 (Fleurus) puis l’E42 jusqu’à la sortie Sambreville pour reprendre la N98.