Les vacances de rêve en famille à plus de 3.000 euros tournent au cauchemar: «Après avoir retiré les déjections, mes yeux ont commencé à gonfler»

« Ma sœur et moi en avons encore des frissons, car pendant quatre jours, nous n’avions aucune idée de l’endroit où il se trouvait », témoigne Dee au Mirror.

« Ma sœur m’a dit qu’elle avait senti quelque chose bouger sur elle au cours de la deuxième nuit, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit un rat », poursuit-elle. « Nous sommes absolument dégoûtées, le rat était dans notre chambre depuis tout ce temps, nous n’avons jamais laissé la porte ouverte à cause des moustiques. »

« Le matin après que nous ayons enlevé le pipi et le caca de rat, mes yeux ont commencé à gonfler et j’ai commencé à paniquer », se souvient-elle.

« Nous sommes désolés d’apprendre l’expérience de Mme Devine à Playa del Carmen », a réagi un porte-parole de TUI. « Nous reconnaissons qu’à cette occasion, les services n’ont pas été à la hauteur de nos normes habituellement élevées et notre service client est en contact avec Mme Devine. Nous tenons à rassurer les clients sur le fait qu’il s’agissait d’un incident isolé et que la santé et la sécurité sont notre priorité absolue. »