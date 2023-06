Deux voies en moins, ce week-end, sur l’autoroute E40 entre l’échangeur de Cheratte et l’aire Tignée en raison d’un chantier

Dès ce vendredi 2 juin en soirée, des travaux de réfections localisées des revêtements se tiendront sur l’E40/A3 de l’échangeur de Cheratte (E40/A3-E25/A26) jusqu’à l’aire de Tignée (non comprise) en direction d’Aachen, indique la Sofico. Ces opérations seront réalisées ce week-end afin de limiter l’impact sur le trafic.

Concrètement, ces travaux permettront, sur l’E40/A3 entre l’échangeur de Cheratte et l’aire de Tignée en direction d’Aachen, de réaliser des réfections localisées sur la voie de droite et sur l’une des voies du milieu, et également d’effectuer des réparations d’un joint de dilatation d’un pont supportant l’autoroute.