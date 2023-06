Après 13 mois de calvaire, Sabrina a enfin retrouvé son piano... dans un triste état, à Marcinelle: «Les déménageurs étaient en tongs!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En avril dernier, Sabrina partageait son histoire sur les réseaux sociaux. Elle n’avait plus aucune nouvelle de son piano, qu’elle a reçu de ses parents à l’âge de 13 ans, depuis son déménagement du Sud de la France... Il y a plus d’un an !

« Déçue par le déménagement à l’aller, j’ai décidé de contacter des professionnels pour acheminer mes affaires jusqu’à mon nouveau domicile de Marcinelle. J’ai tout de suite constaté un manque de professionnalisme, et j’en paie encore les pots cassés un an après », explique la nouvelle Marcinelloise.

Mercredi 31 mai, son piano est enfin revenu de Bourg-les-Valence, en France, où il était stocké. Bien reçu, oui, mais non sans peine...