L’Antre de vos Palais privé de terrasse pour la marche gourmande de Bouffioulx: «On nous avait pourtant autorisé ces deux dernières années»

Installé place Albert 1er à Bouffioulx, le restaurant « L’Antre de vos Palais » avait pour habitude de dresser tonnelle, tables et bancs entre l’établissement et le RAVeL à l’occasion du passage de la marche gourmande, organisée ce samedi 3 juin par le Syndicat d’Initiative de Bouffioulx. « Ce n’est pas forcément notre plus grosse journée, mais cela donne un peu plus de visibilité », reconnaît Michael, mari de la patronne du resto. Mais cette année, il en sera autrement...