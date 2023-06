Manneken Pis célèbre Bruxelles-Propreté et ses travailleurs: «C’est un métier essentiel qu’il faut valoriser davantage»

« On a identifié des métiers essentiels pendant la crise Covid. À côté des infirmiers et infirmières, il y avait aussi les gens de la propreté. C’est un métier essentiel mais on ne les voit pas sauf quand le personnel fait grève ou qu’il y a un problème. On ne remercie pas assez les agents de la propreté et on ne se rend pas compte du travail et de la quantité de déchets qu’ils ramassent », estime Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la Propreté. « Ce n’est pas juste un moment folklorique. »