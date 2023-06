L’inflation recule, mais les prix ne baissent pas encore dans les supermarchés… et ce n’est pas gagné: «On a atteint certains paliers et il sera difficile d’en redescendre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Évidemment, c’est un recul tout relatif car les prix continuent encore d’augmenter. Mais cette hausse est plus progressive que ce qu’on a connu ces derniers mois et la courbe tend donc à s’aplatir, de sorte qu’on peut espérer voir bientôt le bout du tunnel et des prix qui se stabilisent enfin.

« Pour des baisses de prix par contre, c’est loin d’être gagné », tempère Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats. « Ce petit fléchissement n’annonce malheureusement pas encore de baisse généralisée. On a atteint certains paliers et il sera difficile d’en redescendre ».