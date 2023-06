Davantage de train affrétés pour rejoindre la Côte ce week-end depuis Welkenraedt

La SNCB s’attend à une affluence vers la Côte ce week-end et mettra par conséquent des trains supplémentaires à disposition des usagers et voyageuses pour rejoindre le littoral, a annoncé vendredi la société de chemin de fer belge. Neuf départs et neuf retours s’ajoutent ainsi à l’offre initiale.

de videos

Les trains additionnels relieront Welkenraedt à Ostende, Louvain à Ostende, Anvers à Blankenberghe, Hasselt à Blankenberghe et Charleroi à Blankenberghe.