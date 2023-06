Domaine de Virtoinval, la ville a-t-elle été roulée? C’est la question que s’est posée le conseil communal d’Arlon

En janvier 2022, la majorité communale s’accordait sur la vente d’une partie de ses propriétés boisées – en l’occurrence les 335 hectares du Risque-Tout à Viroinval – à la Région Wallonne pour 4,6 millions d’euros. Un montant largement sous-estimé, s’était alors insurgé le conseiller de l’opposition Jean-Marie Triffaux. Jeudi soir, l’ancien échevin est de nouveau monté au créneau. « Je sais maintenant de source sûre que le domaine vaut bien plus que le prix auquel la ville est en train de le vendre », assure-t-il. « Les résineux à maturité sur ce terrain ont une valeur de 6 millions d’euros. Si on y ajoute les feuillus et le fond de propriété, il y en a minimum pour le double du prix auquel vous vendez. Soit plus de 9 millions d’euros. »

L’élu pointe le chef du cantonnement DNF, qui aurait réalisé cette estimation en solo sans en informer son personnel. « Je suspecte que l’estimation a été construite uniquement en fonction du budget disponible à la Région wallonne et non suivant sa valeur réelle. Et ce au plus grand préjudice de la ville d’Arlon. Nous sommes en train d’être détroussés de plusieurs millions d’euros. Des sommes sur lesquelles on pourrait construire crèches et écoles sur fond propre. Il est temps de se ressaisir et de tout faire pour annuler cette vente. » Interpellé par les allégations de Jean-Marie Triffaux, le collège a demandé une expertise auprès d’une firme externe pour déterminer la valeur réelle de ces 335 hectares de terrains boisés. « Son rapport sera disponible à partir du 6 juin », annonce le président du CPAS Alain Deworme. « Du côté du collège, on n’a pas plus aucune certitude. S’il s’avérait qu’on se situe effectivement dans cet ordre de grandeur, alors on se réserverait le droit d’annuler la vente, mais aussi d’aller en recours contre ces agents qui nous auraient grugés. »