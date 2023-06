Près de 830 personnes de la même famille se réunissent à l’occasion d’une cousinade géante: ils sont âgés de 12 jours à... 97 ans! (vidéo)

Comme un très, très grand mariage, mais sans couple vedette. Enfin si : Charles-Louis Deffontaines et Louise-Élie Maes, dont les noces ont eu lieu à Bouvines en 1856, sont bien au cœur de la vaste réunion de famille qui se tenait ce dimanche, comme tous les quatre ans, rapportent nos confrères de La Voix du Nord. Ils ont eu six garçons et dans son testament, dévoilé il y a 125 ans, le patriarche a bien insisté : « Réunissez-vous, entraidez-vous, ne laissez personne dans la misère. »

Parmi la fierté des organisateurs, le nombre de participants, en hausse ; ils étaient 710 il y a quatre ans, 664 en 2015. Surtout, 80 % de ces 830 personnes a moins de 60 ans, et c’était un peu le but : « L’idée, c’est que les jeunes aussi se plaisent à la cousinade », explique Luc Crombez, un des organisateurs. Alors que la matinée a été marquée par la messe, l’assemblée générale et la photo de groupe, l’après-midi était consacrée à des activités pensées pour tous les âges : châteaux gonflables et magie pour les petits, visite du site et conférence pour les adultes, sans oublier le spectacle