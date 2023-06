Le chômage en légère hausse à Bruxelles en mai: celui des jeunes en augmentation sensible

En variation mensuelle, le service bruxellois de l’emploi constate une légère diminution de 724 personnes (-0,8%). Au cours du mois de mai, 8.182 entrées dans le chômage (6.295 réinscriptions et 1.887 nouvelles inscriptions) ont été enregistrées, contre 8.906 sorties.

Le chômage des jeunes est en augmentation sensible: Bruxelles comptait 8.651 jeunes chercheurs d’emploi en mai, soit 900 de plus sur un an (+11,6%). Le chômage des jeunes atteint ainsi un taux de 22,4%.