HD La Relève veut laisser sa trace avec son premier projet «Dieu, mes frères et le fer»: «Ma rencontre avec Vinny a été un déclic» (interview)

Les plus passionnés ont connu HD La Relève avec le groupe bruxellois New School. Après avoir été le premier rappeur belge à avoir franchi en 2014 la barre du million de vues sur YouTube avec son freestyle solo « Le début du commencement », celui qui a opté pour un pseudo en « Haute Définition » a pris une pause longue de six ans. La raison ? Se consacrer pleinement à sa deuxième vie professionnelle. Mais l’amour du rap était trop grand. C’est ainsi qu’en 2021, HD La Relève fait son grand retour avec « Alpha », avant de signer quelques mois plus tard avec le label Belem Music de Wagram.

Avant de parler du projet, j’aimerais que l’on revienne sur quatre grands moments de ta carrière. Ton freestyle solo « Le début du commencement », sorti le 28 octobre 2014, est le premier clip de rap belge à atteindre le million de vues sur YouTube. Ça fait quoi d’être le premier à avoir franchi ce cap, qui plus est dans une période totalement différente à celle que l’on vit aujourd’hui avec le streaming ?

Je ne me rappelais même pas de la date ! C’était un autre engouement. Les réseaux sociaux étaient déjà très présents, mais il y avait encore ce truc où ça reflétait ce que l’on ressentait dans la ville et dans le peuple. Là où aujourd’hui j’ai l’impression que les chiffres n’ont pas un vrai impact sur les humains, l’impact au niveau des humains était fort. C’était un vrai engouement ! Les voitures qui passaient jouaient le son, en boîte tu entendais le son, tu croisais des gens et tout le monde connaissait le son, c’est ça qui était fort. C’était bizarre parce que je me demandais « Pourquoi ? Pourquoi celui-là ? ». Ce n’est pas toujours explicable.

C’est à partir de ce moment-là que tu décides de prendre une pause de six ans pour te consacrer à ta deuxième carrière. En quoi le clip a fait que tu as pris ce choix ?

C’est surtout parce que l’on commençait à recevoir des propositions avec New School et que ça commençait à devenir très sérieux. Je recevais aussi beaucoup de propositions que je ne trouvais pas très saines, du genre « on te veut toi, mais sans le groupe », « on te signe si tu viens seul ». Je commençais à trouver cette situation un peu malsaine. Ça devenait aussi trop sérieux parce que dès que tu rentres dans des contrats, ça veut dire que tu donnes ta parole et c’est déjà quelque chose d’une autre ampleur. Pour moi, c’était de la passion et de l’amusement. Ça devenait un peu plus sérieux et j’ai préféré me retirer et me focus sur mon autre vie qui était plus concrète. J’ai dit aux gars de continuer de leur côté. Je suis quelqu’un qui quand il se met dans quelque chose, s’y met à fond et je ne sentais pas capable de me mettre vraiment à fond dans le rap car je savais que j’allais devoir tirer entre deux choses. Je voulais absolument être focus à 100 % le jour où j’allais me consacrer vraiment à la musique et ne rien faire d’autre.

Tu as à l’époque opté pour l’anonymat car le rap était mal perçu dans le domaine où tu évoluais en parallèle. Est-ce qu’aujourd’hui tu pourrais, à l’image d’un Kobo, faire tomber le masque ?

Il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas prévu. Après, si je fais un album qui est Disque de Diamant… (rires).

Revenons en 2021 et au moment où tu marques ton retour avec « Alpha » et la fameuse phase « C’est la rue qui voulait mon retour ». Quelles sont justement les personnes qui t’ont poussé à revenir dans le rap ?

En vérité, ce n’est pas l’une ou l’autre personne, mais des enchaînements et des choses qui sont arrivés dans ma vie et qui m’ont donné des déclics. C’est plus un alignement de choses que des personnes. Quand j’ai voulu reprendre, ceux qui me disaient « reprends » étaient tous prêts que je reprenne. Quand j’ai donné mon GO, ils étaient tous chauds et derrière moi.

Le rap avait sacrément changé entre 2014 et 2021, surtout pour toi qui faisais beaucoup de freestyles et de open-mic avec New School. Comment as-tu retravaillé ton art ?

Tout d’abord je suis un grand auditeur de musique. Je dois écouter 7,8 heures de musique par jour. J’en écoute tout le temps, ça veut dire qu’en termes de sonorité je ne me suis pas senti perdu. J’essayais de faire un peu ce que j’aimais. Après, au niveau de l’interprétation et de la performance, j’ai dû enchaîner les studios. Je suis de l’école des « 10.000 heures », avant de maîtriser quelque chose il faut les 10.000 heures et je ne les ai pas encore atteintes. Je suis encore en travail : studio, studio, studio et re studio.

Tu passes une nouvelle grosse étape avec les freestyles « Mobulu » et notamment le 4 où tu annonces ta signature avec le label Belem Music après avoir été repéré par Amir et Oz de Trez Record. Comment as-tu pris le fait que des grands monsieurs du rap comme eux s’intéressent à toi ?

Je le prends bien ! Après, moi je suis un stratège, un mec qui analyse beaucoup. J’ai beaucoup analysé l’industrie et le jeu avait changé. Les cartes se sont redistribuées différemment. Avec mes gars, on a tout d’abord monté le label ATF Music – pour Ambition, Travail, Famille – et Oz et Amir sont venus m’aider à me structurer. Ils n’ont pas eu une démarche envers moi de chasseur de prime. Ils m’ont vraiment aidé à m’émanciper et à monter ma structure moi-même. Ils avaient compris que j’avais assez de maturité pour le faire. Ils m’ont donc plutôt aidé dans ce sens-là et puis on s’est associé par la suite pour développer mon profil, une fois que j’avais monté ma structure et que je m’étais signé. C’est ça qui a fait pencher la balance, où d’autres seraient venus pour me promettre la terre entière. Ici, c’était une démarche de d’abord moi m’émanciper et j’ai préféré celle-là. C’était flatteur de leur part. La suite ? On a signé chez Wagram en licence, et voilà.

Je parle de « Mobulu », qui signifie « agité » en lingala. Est-ce c’est donné à tout le monde d’avoir l’esprit Mobulu ?

Je pense que tu nais comme ça (rires) ! Mobulu, c’est toute une philosophie. Dès le bas âge, on voit les enfants Mobulu ou pas. C’est inné.

Le dernier gros moment pour moi avant de rentrer dans « Dieu, mes frères et le fer » est l’annonce de la mixtape avec « Cache Cache ». Le titre est produit par Vinny de Traning Center, tout comme 90 % des compositions du projet. Peut-on dire que c’est grâce à cette rencontre que tu débutes ton « vrai commencement » ?

Fort ! Tu sais, avant, j’avais déjà recommencé et enregistré beaucoup de morceaux. Mais comme tu dis, la rencontre avec Vinny a été un déclic. J’étais encore dans ma recherche, je ne savais pas encore où j’allais, mais j’avais déjà enregistré beaucoup de morceaux. Quand je prenais du recul, car il y a deux étapes avec la création, l’étape de l’écoute où tout le monde kiffe, et l’étape du recul où tu fais un jugement. Moi j’aime bien me juger comme le plus grand des haters. Chaque fois que je faisais ce jugement quand j’étais en train de reprendre, les haters gagnaient et on ne sortait pas les morceaux. On sortait que des singles par-ci par-là pour faire patienter, sans rien annoncer. Ma rencontre avec Vinny, c’était un déclic. Ce que je voulais entendre musicalement de moi. Il a réussi à me séduire sur ses productions. Après deux sessions avec lui, j’ai su que ça allait être mon binôme. C’est clair que c’est le tournant.

Comment elle se fait justement cette rencontre entre vous deux ?

Il va assumer, c’est de sa faute (rires) ! En vrai, je reçois beaucoup de prod sur mon adresse mail. Je demande souvent aux compo de m’en envoyer quand ils ont de bonnes inspi et s’ils sont chauds pour collaborer. Je reçois vraiment beaucoup de mails et souvent les gens m’envoient des palettes de prod. Et un jour, quelqu’un m’a envoyé une prod. Je me suis dit « lui, il doit être tellement sûr de lui ». Ça m’a tellement intrigué que j’ai ouvert la prod et tu sais quoi ? Je l’ai kiffée. Je lui ai répondu et ça l’a choqué. Je lui ai dit « je t’envoie le son ce soir » et ça l’a encore plus choqué que non seulement je l’écoute, mais que même pas 24h plus tard il avait le son, fini, bouclé, enregistré. Il a été choqué par la productivité. Il était chaud, il voulait que je passe une fois à son studio – à Chapelle-Lez-Herlaimont – mais je n’y suis pas allé. Deux, trois jours après il m’envoie deux prod. Sur les deux, je kiffe la première. Il m’avait encore proposé de venir chez lui, mais c’était trop loin pour moi. Un soir où je devais y aller il y a eu un problème avec le studio. Pour voir s’il était vraiment motivé, je l’ai appelé un autre soir en lui disant « j’arrive maintenant ». Je suis arrivé, on a replié un deuxième son, mieux que le premier, et de là, je suis venu plusieurs fois. Comme je le dis souvent, je ne suis pas facile, je suis un acharné de travail. Ce n’est pas facile d’être avec moi et de suivre le rythme. Je suis un mec qui peut bosser tôt le matin ou en pleine nuit. Je fais à l’instinct. J’ai commencé à tester Vinny et même quand il était en galère, il répondait présent. Un jour je lui ai dit qu’il était trop chaud et que je le voulais comme binôme pour le projet.

Tout ça grâce à des coups de pression…

Exactement. Des petits tests pour voir jusqu’où la motivation elle était. Au-delà du talent ! C’est un guitariste, il a le sens de la mélodie, il est super structuré. Il ne faut pas lui enlever son talent. Ce n’est pas que sa motivation ! Les deux font l’homme.

Parlons de « Dieu, mes frères et le fer ». Pourquoi parler d’une mixtape et non d’un album ?

C’est mon côté perfectionnisme. Après, j’ai encore cette culture de l’album à l’ancienne, qui a plus de thématiques, qui a plus une direction globale. Là où dans ce projet, c’est vraiment une carte de visite où je montre plein de skills différents. Même s’il y a une cohérence dans les propos, car je ne sais pas être quelqu’un d’autre que moi-même, j’essaie toujours d’écrire des choses assez vraies, HD, en Haute Définition. Je n’essaie pas de rendre la chose édulcorée ou trop l’enjoliver ou la rendre trop sombre. J’essaie vraiment d’être dans une justesse, dans une vérité, donc ça sera toujours cohérent. Mais j’estime que c’est assez éclectique et que j’ai montré plein de skills différents. C’est pour ça que j’ai appelé ça une mixtape.

Le nom fait référence à trois piliers : « Dieu » pour ta foi, « mes frères » pour ton entourage. Est-ce que tu peux m’en dire plus sur ce que symbolise « le fer », qui fait généralement référence à une arme ?

C’est la rue ! OK c’est l’arme, car la violence fait partie de la rue. Mais pour moi, c’est la rue, le côté débrouillard, de venir d’en bas.

L’argent est le sujet qui revient dans absolument tous les sons du projet, or je n’ai pas l’impression qu’il s’agit d’une finalité à tes yeux…

Non, c’est ça le pire ! Ce n’est même pas le moteur, mais c’est le nerf de la guerre… Ce n’est même pas en faire une apologie, mais je dois accepter que ce sont les règles du jeu : ça passe par là. Qu’on le veuille ou non. Ce n’est pas ça qui va faire que l’on va te respecter, mais on comprend que ce sont les cartes du jeu, les jokers. Et comme on est des gagnants, on ne veut pas perdre ! On veut les jokers et l’argent qui va avec (rires).

Et c’est quoi cette fascination que tu as pour les montres ?

C’est une vraie passion ! Ce sont les jouets des grands monsieurs ! C’est très symbolique. Ça montre aussi un peu ton statut social. Moi, ce que j’aime, c’est le contraste car je suis quelqu’un qui est toujours en survêtement. Au premier regard, tu comprends l’environnement d’où je viens. Et quand ils me voient dans ce genre de magasins, ils sont toujours surpris. Ce n’est pas une mode, je suis un vrai connaisseur. Ça fait un petit temps que j’ai commencé. J’ai toujours aimé le « hors décor ». J’arrive avec un survêtement Lacoste, tu me vois avec une Patek au poignet et tu te dis « mais qu’est-ce que ça à avoir ? ». Normalement, tu mets un costard trois pièces avec ça ! Pour moi, il ne faut pas se fier aux apparences.

Dans « Ma Story », tu débutes le son avec deux mots en italien. Tu m’expliques ?

Tout simplement parce que j’étais à Milan quand j’ai enregistré le son. On était dans un studio avec Vinny. Il faut savoir que le projet je l’ai fait en bougeant. Tout n’a pas été fait à Chapelle ou à Bruxelles. Je suis un mec qui n’aime pas la routine. Donc on était à Milan et c’est sorti en intro. Désolé (rires).

Tu parlais d’une carte de visite pour « Dieu, mes frères et le fer ». Pour moi, le morceau qui représente le mieux ton univers est « C’est le Binks ». Tu es d’accord avec ça ?

Fort ! Quand on écoutait le projet, avant même de l’envoyer, je trouvais que c’était le meilleur résumé, le meilleur compromis entre le texte et la musicalité qui va avec. Les propos sont, quand on y réfléchit, très durs. Ils sont romancés avec de la mélodie et beaucoup de musicalité avec les enfants. Pour moi, c’est le combo parfait.

« Ça bosse dur pour changer de train vie ». Quelle est la vie que tu rêves de mener ?

Aujourd’hui, avec ma maturité, le train de vie que je veux changer il est plus pour ma descendance que pour moi. Tu sais, j’ai beaucoup d’ambition plus grande que du matériel. J’aimerais beaucoup que l’on dise « j’ai grandi avec HD » comme moi j’ai grandi avec des rappeurs que j’écoutais. Ce qui m’intéresse vraiment, c’est de marquer. Et naturellement, quand tu marques, le train de vie dont tu parles va avec. Quand tu marques bien les gens, normalement ton train de vie va suivre. Quand je parle de train de vie, ce sont les facilités de ce monde : voyager, s’épanouir, apprendre plein de trucs… Bref, ne pas être cantonné à un train de vie assez standard et lobotomisé comme le « métro, boulot, dodo ». Un train de vie de liberté en fait ! J’associe vraiment l’argent à la liberté.

« C’est le Binks », c’est aussi un son qui a buzzé sur TikTok. Que penses-tu de cette nouvelle manière de consommer la musique ?

Je trouve que la consommation rapide a entraîné une chute de qualité. Ça a augmenté la quantité et diminué la qualité. C’est l’effet boule de neige : vu que l’on écoute moins longtemps, on se prend moins la tête, on ne s’attache plus trop aux lyrics et c’est un engrenage négatif. Je n’ai jamais été très friand de ce format de base. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. C’est ce même réseau qui a poussé mon son. Je ne fais pas de son pour TikTok, je ne pense pas du tout à ça. Quand je fais un son, il faut que ça soit de la musique qui me plaise moi d’abord et que je kiffe. Après, on n’est pas de la vieille école, on est très connecté, on comprend le jeu et on est connecté avec les plus jeunes. Aujourd’hui, si ça peut aider un artiste à s’émanciper, qu’il fonce. Comme toute chose, il y a des bons et des mauvais côtés car les gens, surtout en show, ne connaissent parfois que 10, 15 secondes d’un morceau. Il y a du bon et du mauvais dans tout, il faut juste ne pas s’attarder qu’à ça et faire de la bonne musique complète et pas que 20 secondes.

Il y a quatre feats dans la mixtape avec Hamza par deux fois, Ashe22, Gradur et Keblack. Tu expliques que les deux sons avec Hamza ont été faits lors de la même session. Comment s’est-elle déroulée ?

C’est toujours pareil. On a fait plein de sessions. Pour te donner une anecdote, quand on a fait le clip « Elastiqué/Somebody », on a commencé à 12h et fini à 1h du matin. Après le tournage, on est parti en studio et on a refait deux sons ! On était explosé, mais jusqu’à 9h du matin on était en studio. Souvent, on arrive, on rigole, on écoute un peu de son, Vinny envoie quelques prod, ou Ponko. Souvent, ça commence par un « tu as fait quoi ces derniers temps ? ». On se fait écouter les derniers morceaux que l’on a faits mutuellement en studio et soit on jump sur l’un des morceaux que l’autre a fait ou on va totalement sur un nouveau. Ça dépend du mood. Sur « Elastiqué/Somebody », c’est parti d’« Elastiqué » où j’avais déjà le refrain et le couplet. Il bloque dessus, il s’est concentré et a écrit dessus. On a bien sûr adapté le morceau, mais, de base, il était fait. Après, on a directement enchaîné sur « Somebody », et là on a tout fait sur place.

Quels conseils t’a-t-il donné, lui que tu connais depuis longtemps et qui est enfin à la place qu’il doit être aujourd’hui ?

De continuer, de m’amuser et de surtout prendre du plaisir. Hamza, c’est un mec qui est dans la bonne direction et jamais dans la tendance. Il fait toujours ce que lui il veut. Il aime vraiment ma musique donc il m’a dit d’aller vraiment à fond, de me lâcher.

Quel est ton son préféré de « Sincèrement », le dernier album de Hamza ?

Je vais te dire la vérité, j’ai écouté le projet tellement longtemps avant sa sortie… Je suis jaloux de comment vous l’avez pris (rires) ! Mais je pense que « Free YSL », c’est celui de trop, celui où j’ai crié ! Il faut savoir que le projet était pratiquement bouclé. Et puis « Free YSL » est arrivé et c’était waouh.

On est obligé d’évoquer le titre « Laisse moi kiffer ». Comment as-tu eu l’audace de rependre le mythique « DJ » de Diams ?

C’est le mot, c’est le mot juste ! On était au studio et délire avec Vinny et Lucozi, un des beatmakers de Hamza à la prod de « Nocif » en featuring avec Damso. On venait de faire un morceau qui n’est pas dans le projet et que l’on a gardé. On s’amusait, on voulait faire un deuxième morceau. Vinny a commencé à jouer de la guitare et cette note est arrivée. On l’a fait en délire et quand on a terminé je disais « mais non, je ne vais pas enregistrer ça, on ne peut pas ». Je ne vais pas te mentir, j’ai hésité ! En plus, je kiffe Diams. Et ce n’est pas facile pour un mec de reprendre comme ça le son. Après, il n’y a pas de barrières, c’est de la musique. Donc on l’a sorti, et voilà.

Tu vas faire la première partie de la tournée de Hamza et tu es aussi à l’affiche des Ardentes le 6 juillet prochain. As-tu hâte de revenir sur scène, qui plus est par la grande porte ?

De fou malade ! Quand Les Ardentes m’ont appelé, c’était une grande fierté pour moi. On dit que nul n’est prophète dans son propre pays, mais c’est toujours bien quand tu as la reconnaissance des gens de chez toi d’abord. Même dans le discours de New School, on a jamais été « en lèche » des Français. On a toujours été « Bruxelles, Belgique », toujours été fier de là où on venait. Du coup, ça nous a fait plaisir. Je suis prêt ! J’ai hâte ! Je passe le premier jour en plus, le même que Hamza, donc on sera en équipe, c’est vraiment bien.

Je sais que tu veux laisser ton empreinte dans le rap. Or, tu seras à tout jamais le premier rappeur à avoir fait le million de vues en Belgique. Que puis-je donc te souhaiter, ici avec « Dieu, mes frères et le fer » ?

Le million de vues, ce n’est pas une fin en soi. Tu peux me souhaiter que le projet rentre bien dans les mœurs et les codes du rap français, et du rap tout court. Qu’il puisse être un bon tremplin pour commencer ma nouvelle carrière, ma vraie carrière de rappeur. Tu peux me souhaiter qu’il stream le plus possible, que le plus de gens possible l’écoutent. Je ne parle pas d’argent. Je veux juste que ma musique soit écoutée pour que les gens comprennent le background quand la suite arrivera. On a posé les fondations, maintenant on veut la suite. Tu peux aussi nous souhaiter beaucoup de force pour garder la solidarité que l’on a entre nous avec l’équipe. C’est le plus important.

Du coup, peut-on parler du « vrai début du commencement » ou du « commencement tout court » pour HD La Relève ?