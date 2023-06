«The Crash»: le traumatisme de la nation néerlandaise après le crash du Boeing 747 raconté en série sur Disney+

Très vite, le gouvernement néerlandais maintient que l’avion ne transportait que du parfum, des fleurs et des pièces d’ordinateur. Mais lorsque les survivants commencent étrangement à tomber malades, et que les autorités ne veulent rien entendre… le doute s’installe au sein de la population.

Disponible sur Disney+, l’excellente série « The Crash » revient sur cet événement qui a profondément marqué l’opinion publique aux Pays-Bas. Sous la forme d’un thriller journalistique incroyable et passionnant de bout en bout, les cinq épisodes se veulent la reconstitution fidèle de l’après-tragédie, alors qu’une jeune vétérinaire rescapée et deux reporters tentent de faire la lumière à la fois sur la curieuse trajectoire de l’appareil et sa véritable cargaison. Une série sobre, solide et glaçante, emmenée par un casting méconnu chez nous, mais remarquable.