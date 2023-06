Bonne nouvelle dans la lutte contre le cancer du sein: un nouveau traitement réduit le risque de récidive de 25%

Plus de 5.000 personnes ont participé à l’essai clinique, dont la moitié ont pris ribociclib et hormonothérapie, et l’autre moitié une hormonothérapie seule.

Plus de deux millions de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde, et la maladie cause plus de 600.000 décès par an. La plupart des diagnostiques se font à un stade précoce.