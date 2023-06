Barbara Gandolfi, l’ex-compagne de Belmondo: «Je ne l’ai jamais escroqué !»: elle témoigne!(vidéo)

Barbara, quand on écrit votre nom sur Internet, vous êtes associée à Jean-Paul Belmondo et au procès, dans lequel vous êtes relaxée en appel, pour l’avoir escroqué de 200.000 euros. Que retenez-vous de cette période ?

Et d’un autre côté, durant cette période, j’ai été tirée dans la boue. Beaucoup de choses ont été écrites à mon égard mais je préfère cela derrière moi. Ca me suivra toujours car quand on tape mon nom, on voit toujours les choses négatives malheureusement.

Oui mais les gens ont retenu « Barbara a escroqué Jean-Paul Belmondo ». Je ne l’ai jamais arnaqué, je ne lui ai jamais pris de l’argent ! Les gens qui me connaissent vraiment savent qui je suis et comment je vis.

Vous aviez encore des contacts avec Jean-Paul Belmondo avant son décès en 2021 ?

Oui la même année. Son frère, sa sœur et son chauffeur m’ont contacté fin 2020 pendant la période du coronavirus. Jean-Paul allait très mal et cela faisait 8 ans que je ne l’avais plus mais j’avais toujours des contacts par messages. Je suis allée le voir dans son appartement à Paris. Au début, j’hésitais car je me demandais pourquoi c’était moi que l’on appelait. Et son entourage m’a répondu que ça allait l’aider car il ne voulait plus manger. En arrivant, j’ai été choquée, il était très affaibli et il avait maigri énormément. Il était dans son fauteuil roulant et n’exprimait presque plus. Le fait de rester enfermé pour les raisons sanitaires ne l’ont pas aidé. Sa vie, c’était d’aller au restaurant tous les jours avec ses proches.

Vous êtes restée à ses côtés les derniers mois avant sa mort ?

J’ai passé quelques semaines à Paris puis je lui ai proposé de partir à Dubaï où les restrictions covid étaient plus souples. Ce qu’il a accepté directement mais son entourage était contre car il estimait que partir était trop dangereux pour sa santé. Mais on est finalement partis un mois et demi et on a bien profité, cela lui a fait du bien. Et quand on est rentrés, je ne l’ai plus vu. J’étais la personne non grata. Déjà à l’époque, c’était le cas. On ne m’a jamais appréciée sauf sa sœur, son frère et son chauffeur. Mais vous savez, tout ce que j’ai fait c’était de lui donner une seconde jeunesse, de le booster…

Comment avez-vous appris son décès ?

Je l’ai appris via la presse. Je me souviens, j’étais en Italie chez mon papa et il y avait des rumeurs sur sa mort. J’ai envoyé un message à son chauffeur qui m’a confirmé le décès. J’étais très mal. Je me demandais si je devais aller à l’enterrement mais je n’étais pas la bienvenue.

J’ai appelé son frère, sa sœur le chauffeur pour partager mes condoléances mais je ne suis pas allée rendre visite.

Vous n’avez pas réagi officiellement, pourquoi ?

Non, j’ai coupé mon téléphone. A la télévision, quand les médias ont annoncé son décès, on a montré ma photo et ils ont mis directement : « Barbara l’a arnaqué de 200.000 euros ». Pour éviter de voir cela, je me suis retirée.

On a parlé beaucoup de vous pendant quelques années mais après, vous avez disparu. C’était un besoin ?

Tout à fait. Pour être honnête il y a deux ans, j’ai eu un déclic. Je me suis posée de nombreuses questions. J’ai eu une vie mouvementée, j’ai vécu et vécu beaucoup. Mais je sentais qu’au fond de moi-même, je n’étais pas satisfaite. Les business que je gérais ne me convenaient plus. Pour une raison ou l’autre, je suis arrivée dans une vie qui n’était pas la mienne.

Vous avez opéré un virage à 180 degrés pour le boulot…

Oui je me suis lancée sur le travail en ligne, avec l’opportunité d’avoir mon propre business. Je vend des produits de beauté, de nutrition et de fitness pour une société américaine. Je suis payée avec des commissions. Je gagne bien ma vie, moins bien qu’avant mais je me sens beaucoup mieux.