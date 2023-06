Olivier Vandecasteele à l’honneur le 30 juin lors de deux concerts au Botanique à Bruxelles

Deux groupes d’amis de l’humanitaire belge emprisonné en Iran pendant 455 jours se partageront la scène. The BigTrip et BonyTiger joueront d’abord leurs reprises indie/rock, principalement belges et «inspirées de la playlist Spotify d’Olivier Vandecasteele», puis NVGATE galvanisera le public avec un mix DJ set d’ambiance.

«Parce qu’Olivier Vandecasteele est un grand fan de musique et plus particulièrement de la scène belge, parce qu’Olivier Vandecasteele souhaite s’associer aux remerciements de toutes celles et ceux qui ont soutenu sa famille, ses proches et le gouvernement, parce qu’il faut continuer à faire entendre nos voix pour celles et ceux qui sont encore emprisonnés à tort, ses amis musiciens, sa famille, le comité de soutien et le Bota se mobilisent pour lui organiser un concert à son image», développe le communiqué