Aurore, maman d’une prématurée, témoigne dans «Les petits patients» sur RTL tvi: «La néonat, c’est un ascenseur émotionnel»

« La grossesse se passait merveilleusement bien jusqu’à l’échographie morphologique à 24 semaines. L’examen a montré que le col de l’utérus était ouvert comme sur le point d’accoucher. À ce stade, le bébé avait d’infimes chances de survivre. On est tombé des nues, mon mari et moi… Pour éviter une naissance prématurée, il y avait une solution : une intervention chirurgicale pour fermer le col à l’aide d’un fil. Cette opération comportait des risques d’infection, de percer la poche des eaux… Opter pour cela ou laisser la nature faire son œuvre et advienne que pourra ? On a pesé le pour et le contre, cela a été une décision importante. L’opération s’est bien passée, et j’étais sur le point de sortir à la semaine 26 quand on s’est rendu compte que le cerclage ne tenait plus qu’à un fil…

« Là a débuté la course contre la montre pour retarder cette naissance. Je suis restée hospitalisée et cela a permis de gagner huit semaines de plus pour notre fille. Chaque jour passé était une victoire. Pour m’encourager, je faisais chaque semaine des aquarelles et je les accrochais au mur, je visualisais ainsi chaque accomplissement.