Fête de la Musique 2023 au Wiltcher’s: une expérience musicale magique

A la nuit tombée, la cour intérieure du palace bruxellois, surplombée de son emblématique terrasse, sera illuminée par plus de 5.000 bougies ! Un décor et une atmosphère de rêve pour, cette fois encore, marier subtilement Art et Culture !

Toujours dans le cadre de ses 110 ans, le Wiltcher’s célèbrera ainsi de façon particulièrement féérique, la musique et la lumière en programmant une soirée unique et prestigieuse, une expérience musicale particulièrement magique.

Et à partir de 22 h30, les lieux se transformeront de façon plus magique encore avec le concert du Trio à cordes, Audélia. Un ensemble musical qui, durant plus d’une heure, interprètera les plus célèbres morceaux du tout aussi fameux groupe iconique, Queen. Un accueil des plus logiques pour l’emblématique palace bruxellois habitué à recevoir les têtes couronnées des quatre coins du monde.