Vincent Niclo se cache-t-il sous le costume du husky dans «Mask Singer»? Nous lui avons posé la question!

A savoir si c’est bien lui sous le costume du husky, le ténor a d’abord répondu en plaisantant: «Tout le monde me dit ça! Moi je pense que c’est plutôt un chanteur canadien, non?», avant de nous dire que «même si c’était moi, je ne serais pas autorisé à vous le dire!» On ne l’aura pas pris en défaut, il faudra attendre la finale de ce vendredi soir sur TF1 pour savoir qui est le husky, mais chez Ciné-Télé-Revue, on n’a plus aucun doute !