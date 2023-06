Un bus entre Villers-le-Bouillet et Huy aussi les dimanches et jours fériés: une pétition citoyenne recueille plusieurs centaines de signatures

Alors que la ligne de bus 149 relie les communes de Villers-le-Bouillet et Huy en pleine semaine scolaire et le samedi, rien n’est mis en place le dimanche et les jours fériés. Afin de faire entendre leur voix et trouver une solution, plusieurs centaines de citoyens ont signé une pétition, adressée à la commune de Villers-le-Bouillet.

Ils ont par ailleurs alerté le député régional hutois Rodrigue Demeuse, qui a embrayé en interpellant le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).